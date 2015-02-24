Милиция Мариуполя раскрыла подробности вчерашней перестрелки с диверсантами

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области, трое сотрудников спецподразделения «Сокол» и инспектор ГАИ остановили легковой автомобиль для проведения досмотра, пассажиры которого напали на правоохранителей.

«По предварительной информации, один из злоумышленников бросил в наряд милиции взрывпакет, а второй открыл огонь. В результате чего один из сотрудников «Сокола» получил огнестрельное ранение в височную область и скончался на месте происшествия. Двое его сослуживцев также получили огнестрельные ранения, однако для их жизни угрозы нет», - говорится в сообщении.

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По данным милиции, предположительно, преступник вел огонь из пистолета неустановленного образца.

Как сообщал УНИАН, по словам главы облуправления МВД Донетчины Вячеслава Аброськина, один из преступников был убит во время преследования, другой скрылся с места происшествия.

Министр МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в автомобиле диверсионной группы работники милиции нашли значительное количество специальной взрывчатки и необходимое снаряжение для подрыва железнодорожного полотна и специализированных учреждений.

Согласно сообщению, в настоящее время предпринимаются все меры для установления места нахождения и поимки второго фигуранта, после проведения необходимого комплекса следственных действий данному факту будет дана правовая оценка.