В Мариуполе предотвратили теракт: погиб один милиционер, еще 2 ранены

В Мариуполе сотрудники МВД предотвратили теракт. Об этом сообщает глава облуправления МВД Донетчины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в 18.15, в Мариуполе, район ул.Пашковского, группа быстрого реагирования из числа сотрудников спецподразделения МВД Украины «Сокол» и ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области остановила машину для проверки документов. Диверсионно-разведывательная группа боевиков открыла огонь. В ходе боевого столкновения были тяжело ранены три сотрудника милиции, один из них скончался в больнице от полученных ран", - отметил он.

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По словам Аброськина, один из преступников был убит по ходу преследования, другой скрылся с места происшествия.

"Мариупольская милиция поднята по тревоге. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В машине боевиков была обнаружена сумка со взрывчаткой. На месте работают взрывотехники. Ценой жизни сотрудника милиции Донецкой области предотвращен теракт, возможно, унесший бы за собой десятки жизней мирных мариупольцев", - добавил он.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в центре Мариуполя произошла перестрелка при задержании автомобиля с диверсионной группой. При задержании диверсанты начали отстреливаться.

По словам министра, в автомобиле диверсионной группы работники милиции нашли значительное количество специальной взрывчатки и необходимое снаряжение для подрыва железнодорожного полотна и специализированных учреждений. Сейчас идет зачистка местности с целью задержания скрывшегося диверсанта, подчеркивается в сообщении.

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