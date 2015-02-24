Силы АТО получили 20 новых бронеавтомобилей "Спартан"

Об этом сообщил пресс-офицер Генштаба Вооруженных сил Алексей Мазепа. По его словам, с целью повышения боеспособности в ВСУ продолжает поступать новое и модернизированное вооружение из государственных предприятий.

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"За последнюю неделю украинские воинские части и подразделения, привлеченные к выполнение заданий в зоне антитеррористической операции, получили 20 новых бронеавтомобилей "Спартан", 50 единиц навигационной аппаратуры для специальных войск и 6 устройств для определения типа взрывчатых веществ", - сказал Алексей Мазепа.

Также он отметил, что в зону АТО украинским военным продолжает прибывать восстановленное вооружение и военная техника. "Только за прошедшую неделю ремонтно-восстановительные бригады Вооруженных сил и государственных предприятий отремонтировали 86 единиц вооружения и военной техники", - сообщил Алексей Мазепа. По его информации, это 11 танков Т-64, самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", самоходная гаубица 2С19 "МСТА-С", противотанковое орудие МТ-12 "Рапира", 5 боевых машин пехоты БМП-1, 11 боевых машин пехоты БМП-2, 3 бронетранспортера БТР-80 и 5 бронированных разведывательно-дозорных машин.

Также, по словам Алексея Мазепы, в строй были возвращены 147 единиц автомобильной техники.

"Всего с начала проведения АТО для Вооруженных сил восстановлено и отремонтировано 20 тыс. 486 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.