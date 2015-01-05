Украинская армия пополнилась отремонтированными "Гвоздиками" и "Пионами"

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось с церемонии вручения государственных наград военнослужащим, которые проявили профессионализм и героизм в защите независимости Украины.

Были награждены военнослужащие 14-й, 95-й, 24-й, 51-й механизированных бригад и Центральной артиллерийской базы Вооруженных Сил Украины.

После этого Порошенко вручил сертификаты на технику военным летчикам, командирам экипажей и водителям.

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Личный состав Вооруженных Сил сегодня получил самолеты типа МиГ-29 и Су-27, 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», БМП-2, БМД-2, 82-мм автоматические минометы 2Б9 «Василек», многоцелевые тягачи МТЛБ-АТ и автомобили КрАЗ-6446.

Кроме того, военные артиллеристы получили 203-мм самоходные пушки 2С7 «Пион» и машины комплекса управления огнем самоходной артиллерии. Военнослужащие подразделений Сухопутных войск также получили новые образцы стрелкового оружия штурмовые винтовки «Форт» 221 и 224.