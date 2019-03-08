"Вселяет оптимизм и надежду": в ОБСЕ отреагировали на новое перемирие на Донбассе

В ОБСЕ отмечают, что стороны должны обеспечить стойкое и длительное перемирие.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик призывает все стороны соблюдать новые обязательства касательно перемирия на Донбассе.

Как говорится в заявлении Сайдика на сайте ОБСЕ, рабочая подгруппа по вопросам безопасности приняла решение о подтверждении приверженности сторон прекращению огня, начиная в 00:01 часов (по киевскому времени) 8 марта 2019 года.

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«Я искренне приветствую подтверждение приверженности сторон прекращению огня на востоке Украины, согласованное сегодня (7 марта - УНИАН) на видеоконференции рабочей подгруппой по безопасности под руководством посла Эртурула Апакана», - заявил Сайдик.

«Оно вступит в силу именно в начале самого яркого и красивого праздника весны – Международного женского дня. Это вселяет оптимизм и надежду, что оно будет соблюдаться не только во время этого праздника, но и в последующие дни и недели во благо всего населения Украины», - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

«Выражая сторонам свою глубокую признательность за принятие этого решения, я призываю их к обеспечению всех необходимых мер для соблюдения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия», - констатировал Сайдик.

Как сообщал УНИАН, участники подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились о введении режима тишины с 00.00 8 марта, но пока не получено соответствующих гарантий со стороны России.