СБУ задержала на Донетчине двух информаторов "ДНР"

"В результате многоходовой операции сотрудники СБУ установили и задержали двух членов преступной группы - жителей Донетчины, 1960 и 1986 г.р., которые по заданию главарей местных бандформирований добывали сведения о дислокации сил АТО в Тельмановском районе. Собранные разведданные злоумышленники обобщали и предоставляли точные координаты для обстрелов артиллерийским расчетам террористов", - сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

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Со слов задержанных СБУ стало известно, что информаторы особое внимание уделяли разведке маршрутов перемещения бронетехники и артиллерийских систем ВСУ.

Сейчас проводятся неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала на Донбассе еще четырех информаторов террористов.