СБУ задержала на Донбассе еще четырех информаторов террористов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным пресс-центра, в Рубежном Луганской области сотрудники СБУ разоблачили и задержали местного жителя, 1987 г.р., который осуществлял сбор информации о проукраински настроенных местных жителях, а также о силах АТО, маршрутах их передвижения. Злоумышленник по прозвищу «Хазбул» сообщал разведданные лично главарю одной из «разведгрупп» незаконного военизированного формирования «Призрак». В состав этой группы входят особо опасные диверсанты, которые прошли специальную подготовку у офицеров ГРУ ГШ РФ и используют сведения, полученные от информаторов, для подготовки и совершения терактов в мирных городах.

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Еще двое задержанных СБУ сообщников террористов, 1976 и 1961 г.р., добывали развединформацию о дислокации и перемещении сил АТО в Попаснянском районе по заданию боевика по прозвищу «Барон», который руководил информаторской сетью из Луганска. Злоумышленники сознались, что передавали «Барону» точные координаты объектов для артиллерийского обстрела украинских позиций и практически уничтоженных боевиками населенных пунктов.

Одного из информаторов сотрудники СБУ совместно с военнослужащими ВСУ задержали «на горячем» непосредственно во время скрытого наблюдения за украинскими военными. Житель Харьковской области, 1976 г.р., присоединился к боевикам и длительное время выполнял задания по сбору данных о местах дислокации, количестве личного состава и вооружения подразделений, находясь в различных населенных пунктах Ясиноватского района Донецкой области.

В рамках открытых уголовных производств продолжаются следственные действия.