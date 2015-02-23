За ночь боевики дважды обстреляли силы АТО - Стельмах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах сегодня на брифинге.

В частности, по его словам, ночь в зоне АТО характеризуется существенным уменьшениям обстрелов позиций украинских войск.

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"С 8 часов вечера 22 февраля до 6 часов утра 23 февраля противник лишь дважды наносил огневые удары. Из стрелкового оружия около 21.30 террористы вели огонь по Красногоровке, а в 2 часа ночи артиллерийскому удару подвергся поселок Каменка на Донецком направлении", - сказал Стельмах.

В то же время пресс-офицер штаба АТО отметил, что боевики не прекращают попыток штурма украинских позиций в Широкино на Мариупольском направлении.

"В полночь бандформирования в очередной раз неудачно пытались атаковать наших военных. Бой длился в течение получаса", - сказал он.

По словам Стельмаха, в целом силы антитеррористической операции продолжают держать оборону вдоль линии разграничения, не поддаваясь на провокации противника.