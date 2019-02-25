Боевики били по украинским позициям из запрещенных минометов - есть погибший и раненый
В течение текущих суток оккупационные войска на востоке Украины шесть раз обстреляли позиции украинских подразделений, трижды использовав запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранения.
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Как сообщается в сводке штаба ООС, противник потратил на обстрелы 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись:
- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Лебединское;
- из минометов калибра 120 мм вблизи села Водяное.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы осуществлялись:
- из стрелкового и снайперского оружия – в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское;
- из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новотошковское.
Подразделения, подвергшиеся обстрелам, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются.
Ранее украинские военные сняли взрыв склада боеприпасов террористов "ДНР" в районе Горловки.