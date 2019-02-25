Боевики били по украинским позициям из запрещенных минометов - есть погибший и раненый

Украинские подразделения дали врагу адекватный ответ, его потери уточняются.

В течение текущих суток оккупационные войска на востоке Украины шесть раз обстреляли позиции украинских подразделений, трижды использовав запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранения.

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Как сообщается в сводке штаба ООС, противник потратил на обстрелы 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись:

- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Лебединское;

- из минометов калибра 120 мм вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы осуществлялись:

- из стрелкового и снайперского оружия – в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское;

- из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новотошковское.

Подразделения, подвергшиеся обстрелам, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Ранее украинские военные сняли взрыв склада боеприпасов террористов "ДНР" в районе Горловки.