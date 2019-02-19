Только офицеров около тысячи: дипломат оценил количество россиян и их техники на Донбассе

Дипломат отметил, что Россия передала на Донбасс множество оружия, которого до оккупации там не было.

В оккупированных районах Донбасса сегодня находится около тысячи российских офицеров.

Читайте такжеНад оккупированным Донбассом увидели бомбардировщик – СММ ОБСЕ

Об этом заявил военный дипломат Петр Гаращук, передает «Обозреватель». Дипломат также назвал количество единиц военной техники РФ на востоке Украины.

"Приказы на применение оружия против Украины отдают командир первого донецкого корпуса, российский генерал, и командир второго корпуса, также генерал РФ. Только офицеров и генералов РФ, профессионально подготовленных, на территории оккупированного Донбасса около тысячи человек", — заявил он.

Также дипломат отметил, что Россия передала на Донбасс множество оружия, которого до оккупации там не было.

"Более 600 танков, более 300 "Градов", более 1100 артиллерийских систем и 2,5 тыс. боевых бронированных машин. Они пришли из РФ", — подчеркнул Гаращук.