На границе с Украиной заметили скопление российской военной техники (видео)

На границе Ростовской области и Украины заметили танки.

В сети появилось тревожное видео из села Покровское в Ростовской области. Там, в непосредственной близости от границы с Украиной заметили скопление военной техники.

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Видео опубликовал на странице в Facebook Дмитрий Карбышев. По его словам, кадры были сделаны утром 18 февраля.

«18 февраля 2019 г. утро. С. Покровское Ростовской области, вблизи украинской границы. Военные даже для прохожих не скрывают что танки и техника идут в Украину. Вот такая в Украине гражданская война… Подлая, лживая и насквозь позорная власть в РФ», - написал он в комментарии к видео.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Донбассе получили ранения четверо украинских военных.