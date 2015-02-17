В "ДНР" говорят, что боевики "морально" не могут прекратить боевые действия в Дебальцево

Об этом заявил один из лидеров так называемой "ДНР" Денис Пушилин во вторник перед запланированной скайп-конференцией "контактной группы", сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

По его словам, боевики не могут отвести тяжелое вооружение, как договаривались, пока украинские военные не сделают так же.

"Мы не имеем права (прекратить борьбу за Дебальцево). Это даже моральная вещь. Это внутренняя территория", - заявил Пушилин в Донецке.

"Мы должны отвечать на огонь, чтобы работать на уничтожение боевых позиций противника", - подчеркнул он.

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На вопрос о планах воплощения договоренностей об отводе тяжелого вооружения, он ответил: "Мы готовы в любое время, у нас все готово для взаимного отвода. Мы не будем ничего делать в одностороннем порядке - это сделает наших солдат мишенями".

Как известно, с воскресенья, 15 февраля, на востоке Украины объявлено прекращение огня в соответствии с договоренностями в Минске от 12 февраля, принятых для исполнения сентябрьских договоренностей.

Но боевики кое-где продолжают атаковать, а город Дебальцево пытаются захватить, ведь там расположены железнодорожный узел и удобная дорожная развязка.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики предлагают украинским военным сдать Дебальцево в обмен на обещание "коридора".