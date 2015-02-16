Боевики предлагают украинским военным сдать Дебальцево в обмен на обещание "коридора"

«Мы даже не предлагаем им сдаваться в плен», - цитируют российские агентства слова одного из главарей группировки «ДНР» Эдуарда Басурина, который называет себя «заместителем командующего корпуса министерства обороны», пишет Радио Свобода.

Украинские военные, которые контролируют Дебальцево, не рассматривают таких предложений. Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев в ответ на заявление сепаратистов напомнил агентству Reuters, что, в соответствии с минскими договоренностями, этот город остается под контролем властей Украины, поэтому военные не намерены покидать его.

Читайте такжеРоссийские журналисты выложили видео обстрела Дебальцево, во время которого они поощряют боевиковСепаратисты уже долгое время утверждают, что взяли несколько тысяч украинских военных в окружение под Дебальцево, которое они называют «дебальцевским котлом». Украинские силовики, а также добровольцы, которые привозят военным помощь, опровергают это.

В частности, руководитель пресс-центра штаба АТО Александр Мотузянык заявил: «Действительно, террористы совершают попытки атаковать наши позиции, вытеснить наши войска. Но никакого котла там нет». По его словам, «есть соответствующие коммуникации, позволяющие обеспечивать подразделения Вооруженных сил Украины и других военных формирований».

Украинские силовики также заявляют, что, по имеющейся информации, поддерживаемые Россией сепаратисты получили из России задачу захватить Дебальцево, важный железнодорожный узел, который контролируют украинские войска, любой ценой, несмотря на объявленный режим прекращения применения оружия, поэтому положение там постоянно напряжено.