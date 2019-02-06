Бойцы ООС уничтожили с помощью ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину оккупантов (фото)

Бойцы осуществили пуск управляемой ракеты украинского ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожил его вместе с экипажем.

Украинские военнослужащие уничтожили боевую машину российских оккупантов

Об этом сообщает пресс-ценр ООС в Facebook.

"5 февраля, под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине.

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Для отражения нападения наши военнослужащие задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществили пуск управляемой ракеты украинского ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожил его вместе с экипажем.

Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские боевики ранили бойца ООС на Донбассе - сами понесли огромные потери.