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Российские боевики ранили бойца ООС на Донбассе - сами понесли огромные потери

07:13, 06 февраля 2019
Война
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Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения / фото УНИАН

За минувшие сутки вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 5 февраля, четыре оккупанта уничтожены и одиннадцать получили тяжелые ранения, также уничтожена бронированная боевая машина противника и внедорожник.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, оккупанты попытались ответить на уничтожение их командного пункта на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#война