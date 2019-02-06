Российские боевики ранили бойца ООС на Донбассе - сами понесли огромные потери

По данным разведки, 5 февраля, четыре оккупанта уничтожены и одиннадцать получили тяжелые ранения.

За минувшие сутки вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 5 февраля, четыре оккупанта уничтожены и одиннадцать получили тяжелые ранения, также уничтожена бронированная боевая машина противника и внедорожник.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, оккупанты попытались ответить на уничтожение их командного пункта на Донбассе.