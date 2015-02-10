Автор одной из записей обстрела Краматорска похвастался, что его "предупредили"
18:21, 10 февраля 2015Война
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В сети выложено несколько видеозаписей обстрела Краматорска с разных точек города.
REUTERS
На одном из них люди за кадром (судя по голосам, их не меньше двух) смеются и радуются тому, что их "предупредили".
"Хорошо, что меня предупредили, что будут атаковать", - сказал один из них на 33-35-й секунде записи.
Читайте такжеУточнение: Краматорск обстреляли из РСЗО "Смерч"Удара по Краматорску был нанесен около 12:30 10 февраля, обстрелу подвергся аэродром и прилегающие улицы.
По последним данным, в результате обстрела погибли 11 человек, ранены 58.
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