Автор одной из записей обстрела Краматорска похвастался, что его "предупредили"

На одном из них люди за кадром (судя по голосам, их не меньше двух) смеются и радуются тому, что их "предупредили".

"Хорошо, что меня предупредили, что будут атаковать", - сказал один из них на 33-35-й секунде записи.

Читайте такжеУточнение: Краматорск обстреляли из РСЗО "Смерч"Удара по Краматорску был нанесен около 12:30 10 февраля, обстрелу подвергся аэродром и прилегающие улицы.

По последним данным, в результате обстрела погибли 11 человек, ранены 58.