"Азов" заявляет о взятии села Широкино под Мариуполем

Об этом говорится в сообщении на странице полка "Азов" в Вконтакте.

"По состоянию на 8:00 было занято н.п. Широкино. Высокая интенсивность ведения огня. С обеих сторон применяется оружие разного калибра. Враг задействовал бронетехнику. Российская авиация трижды перелетала границу, однако удар по нашим силам не наносила. «Азов» разворачивает наступление на Саханку", - говорится в сообщении.

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Впоследствии на странице была размещена еще одна запись: "Взят первый блокпост в направлении Саханки. Противник отступает".