40-й батальон и "Азов" сообщают об авиаударе, штаб АТО отрицает - "нелетная погода"
Украинских военных в Дебальцево атаковали 4 штурмовика российских ВВС, сообщил СМИ заместитель командир роты 40-го мотопехотного батальона старший лейтенант Ламака.
В то же время, спикер АТО, полковник Андрей Лысенко в комментарии сайту "Левый берег" опроверг данную информацию, добавив, что "там сейчас нелетная погода".
Также информацию о применении Россией боевой авиации под Дебальцево отрицает и начальник пресс-центра АТО Александр Мотузяник.
"Информация не соответствует действительности", - отметил Мотузяник в комментарии УНИАН.
По его словам, если бы такая информация соответствовала действительности, то в штабе АТО сразу бы сообщили.
Как сообщил Цензор.НЕТ заместитель командира роты 40-го мотопехотного батальона старший лейтенант Ламака, в 14-00 по опорному пункту под Дебальцево 4 штурмовика российских ВВС нанесли авиаудар.
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"Нам необходимо прикрытие от авиаударов. Это уже второй налет за день", - заявил заместитель командира роты 40-го мотопехотного батальона.
Немного позже данную информацию сайту "Лига" подтвердили бойцы 92-й бригады, которые сдерживают атаки российских войск и наемников в восточной части Дебальцево.
"Подтверждается информация о двух российских самолетах. Нанесли удар по нашим позициям в пригороде", - сообщили бойцы.
Кроме того, информацию об артобстреле подтвердили в батальйоне "Азов".
"2 штурмовика Су-25 российских ВВС 20 минут назад нанесли авиаудар по позициям 40-го батальона в районе Новогригорьевка под Дебальцево", - говорится в сообщении на странице батальйона.