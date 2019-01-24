Сутки на Донбассе: оккупанты обстреляли украинские позиции и понесли тяжелые потери
В течение минувших суток, 23 января, российские оккупационные войска на востоке Украины один раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел позиций ВСУ в районе города Авдеевки велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 23 января трое оккупантов были уничтожены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Напомним, 23 января около 4 утра в районе выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь Донецкой области пропал военнослужащий ВСУ.