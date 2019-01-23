На Донбассе пропал украинский разведчик

Боец исчез в районе выполнения боевого задания.

23 января около 4 утра в районе выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь Донецкой области пропал военнослужащий.

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Боец - разведчик взвода одного из подразделений 79-ой десантно-штурмовой бригады, сообщается в группе в Facebook.

Сейчас организован поиск военнослужащего, принимаются меры по быстрой установке его местонахождения.

В то же время, террористы "ДНР" 23 января заявили о взятии в плен украинского военнослужащего.

Напомним, в течение минувших суток, 22 января, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате преступных обстрелов один представитель ГСЧС Украины из состава Объединенных сил получил ранения.