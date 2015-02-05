Бежавший от мобилизации украинец попал к ФСБ: его пытали и заставили воевать на стороне боевиков - СМИ

Сестра одного из призывников рассказала, как ее брат пытался скрыться от мобилизации, а вместо этого попал в военное рабство к боевикам, сообщает издание 0629.

«Мой брат, Сергей К., прочитал на одном из российских сайтов, как убежать от мобилизации, спрятавшись в РФ. Прочитав детальные инструкции, 26 января 2015 Сергей пришел на автостанцию в г. Рубежное (Луганская область), где для беглецов стояло 2 автобуса. Через час-полтора автобусы были забиты, теми, кто хотел уклониться от армии. На следующий день Сергей позвонил ей и сообщил, что находится в городе Белгороде (РФ)».

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Потом было еще несколько телефонных разговоров, рассказала Светлана К., во время которых Сергей рассказал, что с ним и всеми другими беглецами представители ФСБ РФ провели беседы. Юношам предлагали пройти специальную военную подготовку недалеко от Ростова-на Дону (РФ), а позже вступить в ряды "армии" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". За это обещали регулярную плату 2 тыс. долларов. В случае отказа мужчин сначала пытали (со слов Сергея, преимущественно электрошоком) и угрожали передать украинской стороне, где, по словам представителей ФСБ, им грозило тюремное заключение.

Во время последнего разговора 29 января Сергей сообщил сестре, что он под давлением согласился на условия и уезжает в Ростов-на-Дону. После этого его телефон был отключен, на связь Сергей больше не выходил.