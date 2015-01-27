Больше всего случаев уклонения от мобилизации зафиксировали в Закарпатской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Администрации президента, посвященной проблемам мобилизации, заявил начальник мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Олег Бойко.

«В Закарпатской области самая большая проблема в мобилизационных мероприятиях. Основные причины - отсутствие значительного количества военнообязанных по месту жительства в связи с выездом на заработки», - сказал он.

Также Бойко отметил, что нередки случаи уклонения от воинской обязанности наблюдают в других западных областях Украины.

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“В Ивано-Франковской области во время проведения оповещения рабочими группами районных военных комиссариатов они блокируются местным населением, в частности в Снятинском, Городенковском районах до 14 глав поселковых советов способствуют этим мерам”, - сказал Бойко.

Также он рассказал, что в связи с участившимися случаями уклонения от воинской обязанности военнообязанными в течение 2014 года в отношении лиц, нарушивших законодательство военными комиссариатами предоставлено в прокуратуру 3 тысячи документов и около 50 тысяч документов - в МВД. Также военные комиссариаты применили около 4,5 тысячи административных производств в отношении тех, кто уклоняется от выполнения воинского долга.