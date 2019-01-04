В сети показали фото разрушенного боевиками поселка на Донбассе

На фото видно, как ржавеют на путях вагоны и локомотивы, на рельсах лежат рухнувшие столбы.

В сети показали снимки поселка Чернухино, расположенного под Дебальцево, который российские боевики захватили еще в 2015 году. В поселке, который сейчас контролирует «ЛНР», все осталось так же, как и после завершения боевых действий — разруха и запустение.

Читайте такжеЗа сутки в Славянске задержали пятерых пособников террористов

«Станция заброшена, завалена обломками, мусором и неразорвавшимися снарядами — за 4 года даже их убрать не смогли, а потом удивляются, когда подрываются и гибнут дети», — пишет журналист Денис Казанский. По его словам, фото были сделаны российским блогером Борисом Рожиным — сталинистом, украинофобом и русским националистом, который не стал бы «клеветать на республики».

На фото видно, как ржавеют на путях вагоны и локомотивы, на рельсах лежат рухнувшие столбы.

«Столько людей погубили, чтобы все это завоевать, а оказалось, что теперь это никому не нужно. Словно Мамай прошел», - отмечает Казанский.

Как сообщал УНИАН, в сети показали фото новогодней "Донбасс-Арены".