В сети показали фото новогодней "Донбасс-Арены"
14:40, 02 января 2019Война
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С началом боевых действий стадион практически не функционирует.
Снимки опубликовала местная жительница в соцсети / фото: Алина Антюфеева
В сети показали фото новогодней "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке.
Снимки опубликовала местная жительница в соцсети.
фото: Алина Антюфеева
Читайте также"Красная" зона: опубликованы свежие фото окрестностей донецкого аэропорта"Донбасс Арена" огромная такая, в детстве казалась еще больше", - подписала она фото.
"Донбасс Арена" была открыта летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий арена практически не функционирует.
Как сообщал УНИАН, в оккупированном Донецке основные массовые празднования встречи Нового года проходили на центральной площади города у главной елки. В соцсетях жители делятся фотографиями с мероприятия
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