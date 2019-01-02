цей матеріал доступний українською

В сети показали фото новогодней "Донбасс-Арены"

14:40, 02 января 2019
Война
874 0
Снимки опубликовала местная жительница в соцсети / фото: Алина Антюфеева

Снимки опубликовала местная жительница в соцсети.

фото: Алина Антюфеева

Читайте также"Красная" зона: опубликованы свежие фото окрестностей донецкого аэропорта"Донбасс Арена" огромная такая, в детстве казалась еще больше", - подписала она фото.

"Донбасс Арена" была открыта летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий арена практически не функционирует.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Донецке основные массовые празднования встречи Нового года проходили на центральной площади города у главной елки. В соцсетях жители делятся фотографиями с мероприятия

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Празднование Нового года и Рождества 2019
Теги: #Донецк#Новый год