С началом боевых действий стадион практически не функционирует.

В сети показали фото новогодней "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке.

Снимки опубликовала местная жительница в соцсети.

Читайте также"Красная" зона: опубликованы свежие фото окрестностей донецкого аэропорта"Донбасс Арена" огромная такая, в детстве казалась еще больше", - подписала она фото.

"Донбасс Арена" была открыта летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий арена практически не функционирует.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Донецке основные массовые празднования встречи Нового года проходили на центральной площади города у главной елки. В соцсетях жители делятся фотографиями с мероприятия