Пленный боевик из батальона "Восток" рассказал, как из Новосибирска уехал воевать на Донбасс (видео)
Украинские военные взяли в плен россиянина Ивана Копылова 26 января.
Пленный россиянин - боевик батальона "Восток" - Иван Копылов рассказал, что боевиков заставляют воевать, а Мариуполь могли обстреливать российские батальоны, которые дислоцируются в Новоазовске.
Об этом он рассказал на допросе, видео которого выложили в сеть интернет, передает Украинская правда.
Житель Новосибирска Иван Копылов был взят в плен 26 января украинскими военными.
По его словам, он приехал в Украину из-за ложных сообщений российских СМИ.
Из сепаратистских сайтов он узнал, что в Ростове-на-Дону есть тренировочный лагерь.
"Я приехал в Ростов в октябре, прошел краткую подготовку по специализации автоматчик. Там учили работать с оружием, правильно двигаться. Обучали российские офицеры", - сказал он.
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"В октябре 2014 года нас отправили через границу ночью на "Уралах". Со мной ехало человек 20", - признался Копылов.
На вопрос, были ли среди наемников осужденные, он ответил: "Скорее всего да, потому что в батальоне "Восток" было достаточное количество осужденных. В моем взводе было 2 осужденных, один из России, один местный".
"Мы попали на 4-ю базу в Донецке. Это база "Востока". Оттуда нас перебросили на Ясиноватую. Мы держали дорогу на аэропорт и блокпосты", - рассказал он.
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По словам наемника, на вооружении в батальоне было стрелковое оружие, минометы, "Град", танки, самоходные Гаубицы. "Я так понимаю, что из России. Есть много коридоров, через которые техника приходит из России", - сказал он.
Копылов также рассказал, что командир батальона раньше служил в российской армии.
Относительно обстрела Мариуполя, который состоялся 24 января, российский наемник сказал: "Я только слышал, что обстреливала российская армия, российские батальоны, дислоцированные в Новоазовске. такие слухи ходили на 4-й базе".
Он также признался, что получил лишь 100 долларов перед новым годом. "Часть людей воевала, потому что их заставляли воевать. Если попал в батальон - трудно выйти, потому что выйти оттуда можно было только через яму - закрывали в подвалы на несколько суток... практически всех заставляли".
Он также рассказал, что попал в плен под Авдеевкой. "Нас отправили на шахту в районе Авдеевки. Там мы должны были находиться 2-3 дня. 26 января 2015 года ВСУ штурмовали эту шахту, взяли нас в плен, когда мы просили о поддержке наших, никто не пришел, нас просто кинули", - рассказал он.
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По словам боевика, в плен попали 8 человек, двое из них россияне.
В конце видео Копылов попросил прощения за то, что воевал против украинцев.
В социальных сетях есть фото Копылова с оружием на Донбассе, кроме того, есть сообщения, что он в плену, а денег не будет.