Пленный боевик из батальона "Восток" рассказал, как из Новосибирска уехал воевать на Донбасс (видео)

Пленный россиянин - боевик батальона "Восток" - Иван Копылов рассказал, что боевиков заставляют воевать, а Мариуполь могли обстреливать российские батальоны, которые дислоцируются в Новоазовске.

Об этом он рассказал на допросе, видео которого выложили в сеть интернет, передает Украинская правда.

Житель Новосибирска Иван Копылов был взят в плен 26 января украинскими военными.

По его словам, он приехал в Украину из-за ложных сообщений российских СМИ.

Из сепаратистских сайтов он узнал, что в Ростове-на-Дону есть тренировочный лагерь.

"Я приехал в Ростов в октябре, прошел краткую подготовку по специализации автоматчик. Там учили работать с оружием, правильно двигаться. Обучали российские офицеры", - сказал он.

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"В октябре 2014 года нас отправили через границу ночью на "Уралах". Со мной ехало человек 20", - признался Копылов.

На вопрос, были ли среди наемников осужденные, он ответил: "Скорее всего да, потому что в батальоне "Восток" было достаточное количество осужденных. В моем взводе было 2 осужденных, один из России, один местный".

"Мы попали на 4-ю базу в Донецке. Это база "Востока". Оттуда нас перебросили на Ясиноватую. Мы держали дорогу на аэропорт и блокпосты", - рассказал он.

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По словам наемника, на вооружении в батальоне было стрелковое оружие, минометы, "Град", танки, самоходные Гаубицы. "Я так понимаю, что из России. Есть много коридоров, через которые техника приходит из России", - сказал он.

Копылов также рассказал, что командир батальона раньше служил в российской армии.

Относительно обстрела Мариуполя, который состоялся 24 января, российский наемник сказал: "Я только слышал, что обстреливала российская армия, российские батальоны, дислоцированные в Новоазовске. такие слухи ходили на 4-й базе".

Он также признался, что получил лишь 100 долларов перед новым годом. "Часть людей воевала, потому что их заставляли воевать. Если попал в батальон - трудно выйти, потому что выйти оттуда можно было только через яму - закрывали в подвалы на несколько суток... практически всех заставляли".

Он также рассказал, что попал в плен под Авдеевкой. "Нас отправили на шахту в районе Авдеевки. Там мы должны были находиться 2-3 дня. 26 января 2015 года ВСУ штурмовали эту шахту, взяли нас в плен, когда мы просили о поддержке наших, никто не пришел, нас просто кинули", - рассказал он.

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По словам боевика, в плен попали 8 человек, двое из них россияне.

В конце видео Копылов попросил прощения за то, что воевал против украинцев.

В социальных сетях есть фото Копылова с оружием на Донбассе, кроме того, есть сообщения, что он в плену, а денег не будет.