В Ясиноватой между боевиками из "Оплота" и "Востока" произошло вооруженное столкновение
13:46, 23 декабря 2014Общество
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В поселке Ясиноватая Донецкой области произошло вооруженное столкновение между боевиками батальонов "Оплот" и "Восток".
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВ Амвросиевке создали комендатуру российских войск – Тымчук"В Ясиноватой Донецкой области снова зафиксированы факты вооруженных столкновений между боевиками батальонов «Оплот» и «Восток» из-за взаимных попыток перераспределить сферы влияния на подконтрольной территории", - сказал Лысенко, не уточнив, в то же время, о последствиях столкновения для обеих сторон.
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