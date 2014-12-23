В Ясиноватой между боевиками из "Оплота" и "Востока" произошло вооруженное столкновение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ Амвросиевке создали комендатуру российских войск – Тымчук"В Ясиноватой Донецкой области снова зафиксированы факты вооруженных столкновений между боевиками батальонов «Оплот» и «Восток» из-за взаимных попыток перераспределить сферы влияния на подконтрольной территории", - сказал Лысенко, не уточнив, в то же время, о последствиях столкновения для обеих сторон.