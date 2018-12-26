В 10 областях Украины истек 30-дневный срок действия военного положения

Режим военного положения действовал в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Сегодня в Украине в 14:00 закончилось действие военного положения, введенного на 30 суток 26 ноября.

Согласно статье 7 закона "О правовом режиме военного положения", военное положение на всей территории Украины или в отдельных ее местностях прекращается по истечении срока, на который он был введен.

«Режим военного положения завершается автоматически при условии устранения угрозы нападения или угрозы национальной независимости Украины, ее территориальной целостности. Президент Украины может принять указ об отмене военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях, о чем должно быть немедленно объявлено через средства массовой информации», - говорится в законе.

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Режим военного положения действовал в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток было введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.