Боевики пытались штурмовать позиции сил АТО в районе Крымского

Об этом заявил заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. По его словам, неспокойная ситуация наблюдается на Мариупольском и Краматорском направлениях.

Читайте такжеУкраинские военные под донецким аэропортом взяли в плен 7 боевиков «Боевики прибегали к штурмам опорных пунктов и блокпостов сил АТО вблизи села Сокольники Новоайдарского района и в районе Чернухино и Миуса Попаснянского района Луганской области», - сказал он, заверив, что все атаки боевиков отражены.

Также он рассказал, что в районе населенного пункта Крымское боевики пытались штурмовать позиции одного из подразделений войск оперативного командования «Север». Благодаря огневому поражению противник понес значительные потери, и штурм был полностью отражен. «Ориентировочные потери противника составляют один миномет вместе с обслугой. Количество уничтоженных боевиков уточняется», - подчеркнул Владимир Полевой.