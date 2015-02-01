Ночью боевики обстреляли ряд населенных пунктов, в том числе Дебальцево

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и БМ-21 "Град" было обстреляно Счастье, из артиллерии дважды Крымское, Трехизбенка и Станично-Луганское", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре также сообщили, что на донецком направлении из "Градов" были обстреляны населенные пункты Петровское, Новокалиновое, Николаевка, по которой был открыт минометный огонь.

Из минометов и "Градов" боевики трижды обстреляли Пески, а из артиллерии - Водяное и Невельське.

"На дебальцевском направлении вражеский минометный огонь велся по Троицкому, артиллерия и минометы - по Миус, Чернухино, с БМ-21 "Град" преступники вели огонь по самому городу Дебальцево", сообщили в пресс-центре.

На мариупольском направлении из артиллерии боевики обстреляли Виноградное, из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" вели огонь по населенному пункту Заря.

Пренебрегая жизнью мирных жителей, боевики не прекращают коварно обстреливать Пески, Счастье, Новокалиновое, применяя при этом минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Силы АТО уверенно держат позиции, каждый раз нанося боевикам существенные потери.