На Донбассе в результате обстрелов ранение получил один украинский военный

В течение суток российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сегодня получил ранения один украинский военный.

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Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что в течение суток по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Лебединское - на Мариупольском направлении. Обороняющиеся подразделения в ответ на вражеские обстрелы применяли дежурные огневые средства. В течение суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.