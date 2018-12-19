Названа причина смерти в украинской тюрьме воевавшего на Донбассе наемника РФ

Затылочной частью головы террорист ударился об урну, в результате чего наступила смерть.

Осужденный за участие в боевых действиях на стороне "ЛНР" россиянин Валерий Иванов скончался в колонии после падения с лестницы.

Об этом заявила Дрогобицкая местная прокуратура, передает офис омбудсмена.

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"9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об урну, в результате чего наступила смерть", - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ с пометкой "несчастный случай". Окончательные результаты судмедэкспертизы ожидают получить через месяц.

Как сообщалось, в Дрогобычской исправительной колонии №40 скончался заключенный на 12 лет россиянин Валерий Иванов, который воевал на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР".

Отметим, что Иванов был одним из 22 россиян, которые написали обращение к Путину с просьбой об обмене.