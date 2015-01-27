В районе Горловки противник сосредоточил около 22 танков и почти 2 тысячи боевиков - Тымчук

В районе Горловки противник сосредоточил ударную тактическую группу в составе 2 тысяч человек.

Об этом свидетельствую оперативные данные группы «Информационное Сопротивление», сообщил координатор группы Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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«В Горловской «кишке» напротив Углегорска и Светлодарска противник продолжает сосредотачивать ударную тактическую группу, пытаясь подготовить «встречный удар» по тылам плацдарма», - говорится в сообщении.

По данным ИС, «в составе группы на данный момент - до 22 танков и 34 ББМ, сведённых в три тактических подразделения, общее количество живой силы противника в данном районе (включая Енакиево) достигает 2 000 человек».