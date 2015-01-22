ИС: в район Горловки боевики перебросили подкрепление

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его данным, в район Углегорска прибыла партия бронетехники и несколько подразделений "пехоты" боевиков.

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"Фиксируется как минимум одна РТГ на БМП-2, по дуге севернее города несколько маневренных групп - всего до 20 единиц техники, включая 6 танков - были выдвинуты в передовую линию", - написал Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что южнее и восточнее Енакиево зафиксированы две группы по 350-400 боевиков, до 12 единиц бронированной техники у каждой, при соответствующем оснащении грузовым транспортом и огневыми средствами (минометы, станковые гранатометы).

"В районе населенных пунктов Еленовка и Докучаевск часть бандформирований отошла на север, часть сменила позиции. Артиллерийская группа противника, сосредоточенная в районе Докучаевска, продолжает обстрелы украинских войск, препятствуя их продвижению в полосе Степное-Новомихайловка", - сообщил Дмитрий Тымчук.