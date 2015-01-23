Боевики развернули в районе Макеевки реактивную систему залпового огня «Смерч» - Тымчук (видео)

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

На позициях северо-западнее н.п.Макеевка развёрнуто подразделение РСЗО «Смерч» боевиков. Задача подразделения – огневая поддержка подразделений террористов на донецком направлении.

Кроме того, боевики перебросили свои войска в район Донецка.

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«Противник продолжает переброску подкреплений на «передний край» в районе н.п. Донецк. Зафиксировано перемещение из южных в западные районы н.п.Донецк «пехотных» подразделений и до 15 ед. бронетехники (включая 7 танков). Одновременно зафиксировано перемещение из южных районов Донецка в сторону н.п.Докучаевск усиленной танковой роты», - пишет Тымчук.

По информации ИС, тактические группы российско-террористических войск в районе Песков и Авдеевки получили за сутки в качестве восполнения потерь как минимум 10 танков и 8 боевых бронированных машин, а также порядка 300 боевиков и российских наемников в качестве маршевого пополнения.