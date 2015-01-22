Со вчерашнего дня ситуация в зоне АТО остается сложной – штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Из реактивных систем залпового огня незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Нижнее, Новотошковское, Карловка, Авдеевка, Николаевка, Троицкое, Малоорловка, Зайцево и дважды - Крымское», - говорится в сообщении.

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Кроме того, под огонь из стрелкового оружия, артиллерии и минометов в течение ночи четыре раза попали Станица Луганская, трижды - Счастье, два раза - Марьинка и Троицкое, а также Новотошковское, Кряковка, Березовое, Каменка, Опытное, Попасная, Чернухино, Озиряновка, Новогородское.

«После активизации днем, в районе Мариуполя боевики после 17 часов огонь не открывали», - сообщает пресс-центр АТО.