Со вчерашнего дня ситуация в зоне АТО остается сложной – штаб
Местами наибольшей напряженности, как и раньше, остаются районы Донецкого аэропорта и 29 и 31 блокпостов.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Из реактивных систем залпового огня незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Нижнее, Новотошковское, Карловка, Авдеевка, Николаевка, Троицкое, Малоорловка, Зайцево и дважды - Крымское», - говорится в сообщении.
Читайте такжеИС: в район Горловки боевики перебросили подкрепление
Кроме того, под огонь из стрелкового оружия, артиллерии и минометов в течение ночи четыре раза попали Станица Луганская, трижды - Счастье, два раза - Марьинка и Троицкое, а также Новотошковское, Кряковка, Березовое, Каменка, Опытное, Попасная, Чернухино, Озиряновка, Новогородское.
«После активизации днем, в районе Мариуполя боевики после 17 часов огонь не открывали», - сообщает пресс-центр АТО.