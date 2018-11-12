В "ЛНР" назвали победителя на "выборах" местного главаря

"ЦИК ЛНР" обнародовало предварительные результаты псевдовыборов после обработки 100% бюллетеней.

Исполняющий обязанности главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов и победил на "выборах", которые происходили на временно оккупированной Донбассе 11 ноября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "председателя ЦИК ЛНР" Елену Кравченко.

Такие предварительные данные "ЦИК" обнародовала после обработки 100% бюллетеней. За кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля проголосовало 16,55% избирателей, за Людмилу Руснак - 5,9%, за Наталью Сергун - 7,95%. "Недействительными признаны 1,3% бюллетеней", - отметила Кравченко.

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Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО – это нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.