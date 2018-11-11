Превысила нарисованную: оккупанты назвали "явку" на фейковых "выборах" в ОРДЛО

Ранее глава СБУ Василий Грицак рассказал, что результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России".

По заявлению так называемого "ЦИК ЛНР", явка избирателей на незаконных выборах "главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики" составила 77%.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление "председателя ЦИК ЛНР" Елену Кравченко.

По ее словам, за время работы "избирательных участков" были зафиксированы "незначительные нарушения, которые не повлияли на избирательный процесс".

Как отмечает Интерфакс, в свою очередь наблюдатель из РФ, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что "никаких нарушений законодательства "ЛНР" о выборах в ходе наблюдения за голосованием не обнаружено".

Позже "Интерфакс" со ссылкой на "главу ЦИК ДНР" Ольгу Позднякову сообщил, что явка избирателей на момент закрытия "участков" составила 80,1%.

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По словам Поздняковой, "существенных нарушений во время голосования зафиксировано не было, а на одном из участков была попытка нападения на члена избирательной комиссии".

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР и «ЛНР» сегодня, 11 ноября, проходит «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРЛДО является нарушением Минских договоренностей.

В МИД подчеркнули, что фейковые «выборы» на Донбассе не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.