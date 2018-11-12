Германия и Франция считают незаконными фейковые "выборы" на Донбассе

Меркель и Макрон заявили, что так называемые выборы в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" идут вразрез с минскими соглашениями, декларацией "нормандской четверки", стандартами ОБСЕ и украинским законом.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон назвали "выборы" в самопровозглашенных "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" ("ДНР" и "ЛНР") незаконными.

Об этом они заявили после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Париже в воскресенье, пишет DW.

"Так называемые выборы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявили лидеры, подчеркнув, что это мероприятие противоречит минским договоренностям и подписанной в феврале 2015 года декларации глав государств и правительств четырех стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции.

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Муниципальные выборы в Донецкой и Луганской областях Украины должны проводиться согласно стандартам ОБСЕ и украинскому законодательству, указали Меркель и Макрон.

Они также напомнили об ответственности всех сторон конфликта в Восточной Украине за полное соблюдение минских соглашений, режима прекращения огня и договоренностей об отводе тяжелых вооружений. Европейские лидеры твердо выступили в поддержку процесса обмена заключенными и освобождения политзаключенных до конца 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРЛДО является нарушением Минских договоренностей.

В МИД подчеркнули, что фейковые «выборы» на Донбассе не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.