В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв - СМИ

По предварительной информации, неизвестные выстрелили из огнемета "Шмель" по бывшему зданию НАН Украины.

В центре оккупированного Донецка вечером 8 ноября прогремел взрыв.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистские СМИ и Telegram-каналы. Местные жители сообщают в социальных сетях о звуках взрыва и срабатывания сигнализации.

По предварительной информации, неизвестные выстрелили из огнемета "Шмель" по зданию на ул. Розы Люксембург, 54.

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В момент выстрела в здании никого не было, поэтому погибших и пострадавших нет. Сейчас здание оцепила "полиция" боевиков.

До оккупации Донецка в этом здании находился Донецкий научный центр Национальной академии наук Украины.

После оккупации там располагался сепаратистский "Донецкий научный центр", однако в апреле этого года экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко своим "указом" его ликвидировал.