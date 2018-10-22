Убийство главаря "ДНР" Захарченко: у Путина винят Украину и ищут "аргументы"

Пресс-секретарь российского президента заявил, что «местные органы ведут следствие».

Президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил Украину в убийстве главаря «ДНР» Александра Захарченко на основании «расследования».

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, на основании чего Путин сделал такое обвинение.

«На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которое ведётся сейчас на месте преступления, на месте этого теракта, а также на основании других террористических актов, которые имели место в «республиках» Донбасса», - сказал Песков.

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На уточняющий вопрос УНИАН, основывается ли Путин на расследовании специалистов ФСБ, которые поехали на захваченных Донбасс, Песков сказал: «местные органы ведут следствие».

«Опираются именно на ту информацию, которую получают с места», - подчеркнул он

Как сообщал УНИАН, 18 октября президент России Владимир Путин обвинил Украину в убийстве главаря «ДНР» Александра Захарченко.

«Мы с вами знаем, что самая острая проблема – кризис на Донбассе. И думаю, что многие со мной согласятся: с помощью терактов, убийств людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами со стороны спецслужб Украины, это самый плохой способ наладить отношения с этими территориями», - сказал Путин.

13 сентября в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что следователи ФСБ поехали на временно оккупированные территории Донбасса расследовать убийство главаря террористов «ДНР» Александра Захарченко по приглашению «местных властей» и будут находиться «на этой территории».

Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.