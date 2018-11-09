"Паспорта" псевдореспублик накануне "выборов" на Донбассе выдают по упрощенной процедуре - ГУР

Паспорта будут выдавать всем желающим даже в день голосования.

Оккупационные власти на Донбассе решила выдавать «паспорта» гражданина «ДНР/ЛНР» по упрощенной процедуре в связи с т.н. «выборами», которые планируется провести 11 ноября на временно оккупированных территориях востока Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки.

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«Российские оккупационные администрации усиливают меры по принуждению принять участие в голосовании всех лиц, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, к «председателям городских (районных, поселковых) советов» поступило распоряжение обеспечить возможность получения т.н. «паспорта гражданина «ДНР/ЛНР» по упрощенной процедуре всем лицам, которые пожелают принять участие в т.н. «выборах». Предполагается, что даже 11 ноября должна быть обеспечена возможность оформить т.н. «паспорт» и предъявить его на избирательном участке для участия в голосовании», - сказал Гуцуляк.

В то же время, отметил он, в медицинских учреждениях проводится проверка наличия т.н. «паспортов» у стационарных больных, с доведением до них предупреждения о принудительной выписке с формулировкой «за нарушение режима лечения» всех, кто не проголосует. Кроме того, осуществляется усиленное давление на руководство бюджетных и частных организаций и предприятий, в т.ч. руководителей учебных заведений, которых предупреждают об увольнении с работы, в случае неучастия в «выборах», их подчиненных и студентов.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.