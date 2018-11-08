Выборы без выбора: журналисты рассказали о новой марионетке Кремля на оккупированном Донбассе

За влияние на оккупированном Донбассе борются три группы. Первая - это Сурков и его окружение. Вторая - российские спецслужбы ФСБ и ГРУ, а третья - кадровые военные из РФ.

В Донецке российские кураторы решили провести “выборы без выбора”: в ходе “всенародного голосования” пост “президента ДНР” должен получить ставленник Кремля Денис Пушилин — человек несамостоятельный и послушный.

Единственная цель мероприятия — показать Европе, что в регионе есть “легитимная власть”, говорится в статье журнала "Новое время".

Павел Каныгин, журналист российского издания "Новая газета", который отслеживает ситуацию на востоке Украины, говорит: подготовка к “выборам” в Донецке проходит даже жестче, чем это было в 2014-м, когда здесь готовили “референдум”.

На нынешний “акт волеизъявления граждан” не допустили не только наблюдателей, но даже и лояльные, хотя и не откровенно прокремлевские российские СМИ. “По сути, мы видим московскую грубую ручную политику управления в “ДНР”, которая стала более строгой, менее либеральной”, — говорит Каныгин. Ручная политика призвана помочь ручному “кандидату” — а им, судя по всему, Москва выбрала Пушилина.

Уже на седьмой день после гибели Захарченко этот человек, занимавший пост “главы народного совета”, стал исполнять обязанности первого лица “ДНР”.

Далее Пушилин взялся укреплять собственную власть. А 10 октября поднял свой статус до кремлевских небес — провел в Москве переговоры с Владиславом Сурковым, помощником президента РФ и человеком, который в Кремле курировал “русскую весну”, а теперь является “главным” по Донбассу.

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Чиновник пообещал Пушилину, что зарплаты трудящихся в ДНР вырастут на 10 %. С тем представитель трудовой Донетчины и вернулся. Но привез Пушилин не только обещание — по мнению ряда аналитиков, поездка в Кремль помогла человеку с приставкой “и. о.” легитимизовать свой статус “кандидата Москвы”. Что автоматически означает победу на выборах. Но хотя бы иллюзия всенародного референдума нужна российским властям — таким образом они хотят легализовать донецкую “власть” и заставить официальный Киев вести с нею переговоры.

Потому что сейчас на встречах контактной группы в Минске сепаратисты — это всего лишь гости, приглашенные туда российскими участниками. А прямые переговоры с “главой республики”, по словам Гармаша, равнозначны признанию Украиной “ДНР”.

Фактически победа уже у Пушилина в кармане. Но она означает еще одну победу — ее одержал Сурков.

По словам Ильи Пономарева, бывшего депутата российской Госдумы, за влияние на оккупированном Донбассе борются три группы. Первая — это Сурков и его окружение. Вторая — российские спецслужбы ФСБ и ГРУ: они не только контролируют силовиков в “республиках”, но и занимаются бизнесом на отжатых украинских территориях. Третья группа — это те, кого в украинских сводках называют “российско-террористическими войсками”: кадровые военные из РФ, которые контролируют донецкую “армию” и работают в регионе с контрабандой.

“Эти три группы ненавидят друг друга, конкурируют между собой. Поэтому на Донбассе нет единого центра влияния, — говорит Пономарев. — Донбасс — это паутина из интриг, бизнеса и обкатки самых грязных политических технологий”.

При Захарченко лучшие позиции в этой паутине имела пара ФСБ — ГРУ. Потому что именно спецслужбы были главным куратором “главы ДНР”.

Представитель одной из компаний, работающих на украинском энергетическом рынке, знакомый с ситуацией на Донбассе, на условиях анонимности объяснил НВ: из оккупированных районов востока Украины ежемесячно вывозят в РФ около 500 тыс. т антрацита. Половину этого объема россияне обходными путями отправляют на экспорт. Доходы Захарченко от этого “бизнеса”, осуществляемого с помощью ФСБ, исчислялись миллионами долларов.

Подобное положение дел не устраивало многих — как в Донецке, так и в Москве. Потому что “вождь” не только зарабатывал, но был еще и “ястребом” — сторонником войны до конца и “никаких переговоров с Киевом”. В то время как Кремль решил сделать ставку на появление в регионе миротворцев, основу которых составляли бы российские военные. Так присутствие военных из РФ на востоке Украине было бы легализовано. Пономарев объясняет: поскольку Захарченко представлял собой “символ обороны Донбасса”, снять его простым путем было невозможно. Экс-депутат Госдумы утверждает, что решение о ликвидации “символа” принимали в Кремле.

Пушилин же был в регионе примерно тем же, говорит Кривошеев, что и российский премьер Дмитрий Медведев при Путине — карикатурной фигурой правителя. Именно такой человек и был нужен Суркову — человеку, которого западные СМИ называют “ястребом” Кремля, имеющим серьезное влияние на Путина в вопросах Донбасса. Пономарев поясняет: помощник российского президента всегда выбирает беспринципных, полностью подчиняющихся и не имеющих своего мнения людей.

Пушилин в этом смысле идеальный кандидат. “Захарченко тоже не был полностью самостоятельной фигурой, — уверен российский журналист. — Но Пушилин еще более управляем и куда менее импульсивен”.

Перестановка в высших эшелонах “власти” идет на фоне затяжного падения “республики” в экономическую пропасть. В Донецке, некогда одном из самых богатых регионов страны, где новые автомобили покупали почти так же часто, как в Киеве, сегодня отличной считают зарплату 8-10 тыс. руб. Это почти вдвое меньше, чем средний заработок в Украине, составляющий 9,1 тыс. грн (21 тыс. руб.).

Ставка рядового врача — 5,5 тыс. руб. (2,3 тыс. грн), учитель в школе получает около 4 тыс. руб. (1,7 тыс. грн). Подобная ситуация и в “ЛНР”. Заработать больше в “ДНР” можно только на войне: в армии даже рядовой получает порядка 15 тыс. руб. (6,3 тыс. грн). А все благодаря помощи россиян: по информации Владимира Ельченко, постпреда Украины в ООН, РФ ежегодно тратит $ 1,3 млрд на поддержу боевиков “ЛДНР”.

Жители оккупированной части Донбасса, по словам Игоря Тышкевича, эксперта Института будущего, осознают, что от их выбора ничего не зависит — всем заправляет Москва.

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