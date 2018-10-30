Украинские власти могут использовать информацию о голосовавших на "выборах" в ОРДЛО - Тука

МинВОТ не будет инициировать отмену социальных выплат голосовавшим на "выборах ЛДНР".

Украинские власти могут использовать информацию о голосовавших на "выборах" руководства группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишут Новости Донбасса.

Ранее от имени Туки в соцсети Facebook появилась публикация о том, что украинские "компетентные органы давно получают информацию" от представителей группировок "ДНР" и "ЛНР". Подчеркивается, что власти получают как списки руководства, так и списки исполнителей.

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"Получают они и списки различных "членов". Членов призывных комиссий (и, конечно, самих призывников), членов избирательны комиссий... В том числе - и списки тех, кто придет "голосовать" получат! Интересно потом будет сопоставить эти списки с реестрами переселенцев, например", - говорится в публикации.

"Новости Донбасса" спросили у Георгия Туки, означает ли это, что МинВОТ будет инициировать отмену социальных выплат голосовавшим на "выборах ЛДНР".

"Нет, ничего инициировать не будем. У нас нет таких полномочий", - ответил заместитель министра.

При этом он добавил, что есть "другие организации, у которых есть полномочия" использовать информацию о голосовавших. "Как они ее будут использовать - это уже на их усмотрение", - подчеркнул Тука.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.