Россия должна отменить фиктивные выборы в ОРДЛО - Госдеп США

В Госдепе также поздравили Украину с продлением действия закона об особом статусе Донбасса.

Государственный департамент США призвал РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру и отменить "незаконные, фиктивные выборы" в ОРДЛО.

В Госдепе также поздравили Украину с продлением действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, опубликованном в четверг, передает "Голос Америки".

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"Мы призываем РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру. Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, которые она направляет и вместе с которыми воюет, до сих пор не выполнили многократные обещания прекратить враждебные действия, вывести иностранных бойцов, обменяться задержанными, или распустить незаконные вооруженные формирования", - подчеркнули в Госдепе.

"Кремль должен установить общее и полное прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые он организовывает на подконтрольных России территориях на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.