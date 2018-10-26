В разрушенных Песках остались около 10 жителей - ОБСЕ

До войны в населенном пункте жили около трех тысяч человек.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отмечает, что в разрушенных в результате войны Песках под Донецком из около 3 тысяч населения (до 2014 года) сегодня остались всего около 10 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в оккупированном Донецке.

По словам Хуга, 23 октября он посетил Пески, расположенные за несколько сотен метров от Донецкого аэропорта.

"Населенный пункт лежит в руинах. Большинство домов в нем разрушены или повреждены. Из примерно 3 тыс. лиц, составлявших постоянное население этого пункта в начале конфликта, теперь там осталось около 10 жителей", - сказал Хуг.

Напомним, на протяжении минувших суток, 25 октября, оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 4 раза было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.