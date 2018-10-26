На Донбассе вчера горячее всего было под Авдеевкой и Светлодарском: один оккупант уничтожен

По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

На протяжении прошлых суток, 25 октября, оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время этого 4 раза было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в течение прошлых суток боевики совершали обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, здесь же, а еще по опорным пунктам возле Луганского и Авдеевки, оккупанты применили минометы калибра 82 мм. Аж четыре раза попадали под вражеский огонь позиции Объединенных сил в районе Авдеевки. С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец – добавил еще и минометы калибра 82 мм. Войска обороняются, держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке. Также неоднократно российские оккупанты цинично обстреливали наши опорные пункты на Мариупольском направлении - неподалеку Павлополя и Широкино. Во всех случаях открытия огня противником, принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные», – говорится в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

В ходе боевых действий 25 октября, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Сегодня боевики огневой активности не проявляли.