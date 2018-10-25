Рокировка главарей: Тука рассказал о планах России по "ЛДНР"

Сейчас в России прорабатывают сценарий изменить внешний облик руководителей "Л/ДНР", говорит Тука.

Одна из основных задач России после так называемых выборов в "ДНР" - привести к власти "ботаников", которые попытаются интегрировать Донбасс в Украину.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал заместитель министра по делами временно оккупированных территорий Георгий Тука. Он подчеркнул, что за последние 7-8 месяцев в Украине активизировались те пророссийские силы, которые ратуют за ведение так называемых прямых переговоров.

"Это путинский сценарий, который Россия настойчиво предлагала еще с 2014 года. Те, кто ратует за это: команда Медведчука в разных ипостасях, так называемая команда “Оппозиционного блока”, различные фейковые общественные организации — это прокремлевские силы. Они сейчас стараются исключительно политическими шагами принудить Украину к такому сценарию. Сейчас в этом же ключе будут действовать и пророссийские лоббистские силы, которые представлены в Европе", - считает Тука.

При этом политик проводит параллель с неудачным опытом Молдовы в решении конфликта на территории Приднестровья.

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"Опасность этого сценария в том, что у нас есть негативный опыт Молдовы и Приднестровья, когда Кишинев поддался на уговоры России и начал прямые переговоры с Тирасполем. На следующий день Россия сделала шаг в сторону, изменилась общая структура и РФ из участника конфликта превратилась в наблюдателя, международного посредника, в конце концов - миротворца. В таком состоянии никаких санкций к России за то, что она развязала войну в Молдове, не было. С другой стороны все понимают, власти Тирасполя ни одного шага без согласования с Кремлем не делают", - сказал Тука.

Сейчас в России прорабатывают сценарий изменить внешний облик руководителей "Л/ДНР", чтобы их можно было интегрировать в Украину на условиях Москвы.

"Такие персонажи как Плотницкий, Захарченко - они для такой цели, мягко говоря, мало подходят и их нужно заменять на тех людей, которых в народе называют “ботаники”. Это могут быть представители интеллигенции, бизнеса, люди далекие от войны, в костюмах и галстуках. Их можно подать в качестве стороны для переговоров. Поэтому и была сначала осуществлена одна рокировка, а затем вторая", - уверен замминистра.

Ранее Тука заявлял, что у жителей оккупированных территорий Донбасса не осталось никаких иллюзий относительно возможного присоединения ОРДЛО к России.