"Мертвая территория": Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР"

России не нужен разоренный и уничтоженный Донбасс, считает Георгий Тука.

У жителей оккупированных территорий Донбасса не осталось никаких иллюзий относительно возможного присоединения ОРДЛО к России, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Никаких иллюзий на этот счет нет уже и у самих жителей оккупированных территорий – есть большущий уровень разочарования. Именно разочарование сейчас доминирует на оккупированных территориях", - рассказал он во время чата в "Главреде".

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По его словам, на оккупированной территории еще нет популярного лозунга "Хотим в Украину", но уже доминирует лозунг "Хотим, как было до войны!".

"Так что ничего Россия не хочет, ей не нужен этот разоренный, уничтоженный Донбасс, с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать, иначе в будущем Донбасс превратится в мертвую депрессивную территорию, в которую необходимо будет вкладывать миллиарды и миллиарды долларов. Такая гиря на ногах России абсолютно не нужна", - добавил Тука.

Как сообщал УНИАН, Волкер объяснил, почему Россия хочет сохранить существование "народных республик" на Донбассе.