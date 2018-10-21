В ходе антидиверсионных учений спецназ ВСУ сумел незаметно проникнуть на все крупнейшие арсеналы – Бутусов

На один из складов в Центральной Украине группа спецназа ВСУ зашла днем, открыто, не будучи ни замеченной, ни досмотренной, и успешно совершила учебную диверсию.

В ходе противодиверсионных учений в августе этого года спецназ ВСУ получил задачу проникнуть и совершить учебные диверсии на всех крупнейших украинских базах хранения. В ходе учений спецназовцам удалось незаметно проникнуть на все объекты – в случае диверсионной атаки они были бы уничтожены.

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Об этом в своей статье для ZN.UA пишет журналист и военный аналитик Юрий Бутусов. По его словам, несмотря на многие мероприятия по усилению безопасности арсеналов и бравурные репортажи о строящихся укрытиях, предпринятых усилий все-таки недостаточно.

"Сегодня под угрозой диверсии — три оставшихся стратегических арсенала: 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358); 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588); 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796), — отмечает эксперт.

По его словам, работы в Цветохе идут масштабно, но они далеко не закончены. Вызывает серьезное беспокойство состояние меньших по размеру складов.

«В Центральной Украине на один из складов группа спецназа ВСУ зашла днем, открыто, не будучи ни замеченной, ни досмотренной, и успешно совершила учебную диверсию", - рассказал Бутусов.

Автор подчеркивает, что нельзя ждать, пока все склады будут спустя годы оборудованы бетонными хранилищами. Принимать меры необходимо сейчас.

«Несомненно, что противник захочет накануне выборов президента и парламента осуществить диверсии и на других складах", — предупреждает он.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны неподалёку от пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. С прилегающих территорий были эвакуированы более 12,5 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

По факту взрывов на арсенале открыты два уголовных производства - по ч.3 ст.425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст.113 (диверсия) УК Украины. Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 млн грн.