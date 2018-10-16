ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе скопление танков, минометов и гаубиц

Наблюдатели продолжают замечать сосредоточение вооружения боевиков на оккупированном Донбассе.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали недалеко от Мирного на оккупированной части Луганской области танки, минометы, гаубицы и другие виды вооружения.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 14 октября до 19:30 15 октября, опубликованном на сайте ОБСЕ.

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"14 октября за соответствующими линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах, беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 21 танк (одиннадцать Т-64 и десять Т-72), 12 минометов (2Б11 «Сани», 120 мм), 9 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) и 1 зенитный ракетный комплекс (9К35) - все на известном миссии полигоне недалеко от населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска)", - говорится в отчете.

"15 октября наблюдатели видели 1 танк (Т-64) на известном СММ полигоне вблизи населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска) и 9 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм) в населенном пункте Красная Поляна (39 км к юго-западу от Луганска)", - заявили наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, оккупанты усиливают меры по принуждению населения участвовать в незаконных выборах на Донбассе.